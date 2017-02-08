Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Иваново» до уровня «В+» и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания публичного рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «В++» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, к ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и низкая зависимость его ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов. Положительное влияние также оказывают невысокий уровень принимаемых банком валютных рисков и приемлемое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Понижение оценки обусловлено как пересмотром методологии присвоения банковских рейтингов кредитоспособности (ужесточением подходов к оценке репутационных рисков), так и ухудшением отдельных финансовых показателей банка. В период с 1 апреля 2016 года по 1 января 2017-го уровень норматива достаточности основного капитала банка снизился с 8,9% до 8%; к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума может привести полное обесценение 2,5% остатка ссудной задолженности, что в совокупности с повышенной концентрацией на крупных кредитных рисках оказало существенное давление на рейтинг.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказало ухудшение качества активов (доля ссуд IV—V категорий качества выросла с 5% до 15% за период с 1 апреля по 1 декабря 2016-го) в совокупности с ростом резервов, в том числе и по розничному кредитному портфелю, который увеличился за указанный период почти на 40%. Аналитики агентства ожидают, что банк в перспективе 12 месяцев с высокой вероятностью будет вынужден увеличить отчисления в резервы, в том числе в связи со значимой долей ссуд, выданных заемщикам с признаками отсутствия реальной деятельности, чем и обусловлен «негативный» прогноз.



Кроме того, агентство указывает на недостаточно консервативную политику резервирования и сокращение доли высоколиквидных активов банка на отдельные даты. Негативное влияние на рейтинг оказывают низкий уровень рентабельности банка (ROE по прибыли после налогообложения за 2016 год без учета доходов от безвозмездно полученного имущества — минус 0,4%) и недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте. Давление на рейтинг по-прежнему оказывает высокая зависимость банка от средств физлиц при их низкой географической диверсификации.