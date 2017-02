Банк Credit Suisse опроверг информацию о расследованиях, связанных с так называемыми «зеркальными» сделками. Ранее в СМИ появилась информация, что банк проверяет деятельность сотрудников казначейства и брокеров в связи с подозрениями в проведении манипуляций с ценными бумагами.

«Мы не ведем никаких расследований по факту предполагаемой «зеркальной» торговли в московском офисе», — говорится в официальном сообщении глобального банка Credit Suisse. От других комментариев в банке отказались.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники в банке сообщил, что с декабря 2016 года в российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников и внешних финансистов. По данным издания, банк проверяет деятельность двух сотрудников, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая деятельность одного из брокеров. По информации Forbes, расследование могло быть связано с «зеркальными» сделками (одновременная покупка и продажа актива в разных юрисдикциях, схема используется для вывода активов).

В сделки могли быть вовлечены «сотрудники дочерних структур «Газпрома», а объем сделок, по которым проверяют банкиров, может составлять десятки миллионов долларов в день, цитирует издание слова контрагента Credit Suisse.

В середине 2015 года в отмывании денег российских клиентов с помощью «зеркальных» сделок были заподозрены сотрудники московского офиса Deutsche Bank. Трейдеры банка покупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем перепродавали те же бумаги через лондонское отделение кредитной организации. Банк проводил внутреннее расследование об отмывании средств клиентов с помощью таких схем.

В январе этого года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) объявил о взыскании с Deutsche Bank 425 млн долларов за «зеркальные» операции, позволившие вывести из страны 10 млрд долларов. Кроме того, Deutsche Bank заплатит 163 млн фунтов стерлингов (204 млн долларов) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) за нелегальную схему «зеркальных» операций. Совокупно суммарный штраф по так называемому «русскому делу» составил 629 млн долларов.