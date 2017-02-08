Внешнеторговый оборот России в 2016 году составил 471,2 млрд долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 11,2%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 103,9 млрд долларов, что на 58,1 млрд меньше, чем в 2015-м.

Годовой экспорт составил 287,6 млрд долларов — это на 17% меньше, чем в 2015-м. Стоимостный объем экспортированных из РФ в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров уменьшился на 22,5%, а физический — возрос на 3,2%. Удельный вес этой товарной группы в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья снизился с 66,5% до 62%. Среди товаров ТЭК возросли физические объемы экспорта природного газа, каменного угля, сырой нефти, сократились — нефтепродуктов.

Доля металлов и изделий из них в стоимостном объеме экспорта в дальнее зарубежье выросла с 9,4% до 10%, машин и оборудования — с 6% до 7,3%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров снизилась с 39,3% до 32,6%, стоимостные и физические объемы поставок сократились на 31,2% и 8,7% соответственно. Физические поставки электроэнергии уменьшились на 34,5%, газа — на 16,6%.

Импорт в Россию в 2016-м составил 183,6 млрд долларов (минус 0,4% в годовом выражении).

В числе прочего сообщается о сокращении физических объемов ввоза легковых автомобилей из дальнего зарубежья на 24,8%, грузовых — на 17,5%.

Стоимостные и физические объемы импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из дальнего зарубежья уменьшились на 8,1% и 9,1% соответственно. Физические поставки мяса крупного рогатого скота снизились на 22,3%, сыров и творога — на 15,8%, рыбы свежей и мороженой — на 11,6%.

При этом физические объемы поставок продовольственных товаров из СНГ по сравнению с 2015 годом возросли на 2,2%, в том числе сыров и творога — на 7,4%, масла сливочного — на 2,7%. Физические объемы поставок свинины сократились на 83,8%, цитрусовых — на 40,1%, мяса домашней птицы — на 8,5%.

Из стран дальнего зарубежья, входящих в число основных торговых партнеров РФ, вырос по сравнению с 2015 годом товарооборот с крупнейшим партнером — Китаем (на 4%), а также с Францией (на 14,1%).



Сократился экспорт во все страны СНГ, при этом увеличился в годовом выражении импорт из Белоруссии, Узбекистана, Армении, Туркмении, Молдавии, Киргизии, свидетельствуют данные таможенной статистики.