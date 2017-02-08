Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного НоваховКапиталБанка на уровне «B++» и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Перед отзывом по рейтингу подтвержден «негативный» прогноз.

В релизе агентства указаны следующие позитивно влияющие на рейтинговую оценку факторы: высокие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 января 2017 года — 48,3%, Н1.2 составляет 48,1%) и высокие значения нормативов его краткосрочной ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают приемлемая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах / группах кредиторов и приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.



Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, как и прежде, выступают регулятивные риски, связанные с высоким наличным денежным оборотом, и сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейшей стратегии развития кредитной организации, указывают аналитики. Также негативное влияние на рейтинговую оценку оказали сокращение масштабов деятельности банка (за второе полугодие 2016 года активы уменьшились на 30%) и низкое качество кредитного портфеля. Давление на рейтинговую оценку оказали нестабильность ресурсной базы (отток средств юрлиц в декабре 2016 года — около 78,9%) и низкий уровень рентабельности банка (показатель ROE за 2016-й по чистой прибыли без учета СПОД составил 0,6%) в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности.