Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного НоваховКапиталБанка на уровне «B++» и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Перед отзывом по рейтингу подтвержден «негативный» прогноз.
В релизе агентства указаны следующие позитивно влияющие на рейтинговую оценку факторы: высокие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 января 2017 года — 48,3%, Н1.2 составляет 48,1%) и высокие значения нормативов его краткосрочной ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают приемлемая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах / группах кредиторов и приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, как и прежде, выступают регулятивные риски, связанные с высоким наличным денежным оборотом, и сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейшей стратегии развития кредитной организации, указывают аналитики. Также негативное влияние на рейтинговую оценку оказали сокращение масштабов деятельности банка (за второе полугодие 2016 года активы уменьшились на 30%) и низкое качество кредитного портфеля. Давление на рейтинговую оценку оказали нестабильность ресурсной базы (отток средств юрлиц в декабре 2016 года — около 78,9%) и низкий уровень рентабельности банка (показатель ROE за 2016-й по чистой прибыли без учета СПОД составил 0,6%) в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности.
ЗАО «НоваховКапиталБанк» — небольшой московский моноофисный частный банк. Основными направлениями деятельности финучреждения являются обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение вкладов и кредитование населения. Крупнейшим источником фондирования выступает собственный капитал. На сегодняшний день единственным бенефициаром банка является гражданин Австрии, бывший председатель наблюдательного совета Гаврил Новахов (100%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 0,87 млрд рублей (526-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,57 млрд, кредитный портфель — 0,71 млрд, обязательства перед населением — 0,21 млрд.