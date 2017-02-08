Банк «Уралсиб» открыл в столице новый специализированный офис, ориентированный на комплексное обслуживание ипотечных клиентов в режиме «одного окна». Он находится в деловом центре «Москва-Сити» по адресу: Красногвардейский пр-д, д. 15.

Как указано в сообщении банка, это уже 22-й ипотечный центр, открытый «Уралсибом» в крупных российских городах в рамках активного развития ипотечного бизнеса. Центры ипотечного кредитования позволяют клиенту в одном месте получить весь комплекс услуг, связанных с ипотечным кредитованием: проконсультироваться у банковских и страховых менеджеров, рассчитать свой кредитный лимит, узнать размер кредита и ежемесячных платежей, подать заявку на ипотечный кредит, оформить сделку и страхование приобретаемой недвижимости.



Председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров, по его собственным словам, считает наступивший год перспективным для развития ипотечного кредитования. Он сообщил, что объем выданных банком ипотечных кредитов вырос в 2016 году по сравнению с показателями 2015-го в четыре раза и составил более 6 млрд рублей. Также вчетверо выросло и количество выданных кредитов. «В 2017 году мы ожидаем еще более значимых результатов», — добавил Бобров.