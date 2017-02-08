Речи об отмене санкций США против РФ по Крыму не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он также отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, который требует отменять любые санкции только с одобрения органа.

«В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речи не идет. Что касается других (санкций), то не хочу забегать вперед законопроекта», — сказал Спайсер.