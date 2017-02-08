Заместитель председателя правления Тинькофф Банка Илья Писемский приобрел глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group Holding на 13,285 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Лондонской биржи.
Согласно документу, он купил 1,342 тыс. GDR по цене 9,9 доллара за одну штуку.
Директор платежных систем, зампред правления финучреждения Анатолий Макешин приобрел GDR на 249,992 тыс. долларов.
Количество купленных расписок составило 25,906 тыс. штук по цене 9,65 доллара за каждую.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с помощью современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 50,45% акций банка. Доля в 41,45% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Orangefield Fidelico Ltd.— 1,73%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 188,17 млрд рублей (44-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,64 млрд, кредитный портфель — 119,98 млрд, обязательства перед населением — 118,53 млрд.