АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с помощью современных каналов связи и через представителей.

На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 50,45% акций банка. Доля в 41,45% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Orangefield Fidelico Ltd.— 1,73%.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 188,17 млрд рублей (44-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,64 млрд, кредитный портфель — 119,98 млрд, обязательства перед населением — 118,53 млрд.