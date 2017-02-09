Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у КБ «Енисей» (регистрационный номер 474, г. Красноярск), передает пресс-служба регулятора.



Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводят к полной утрате его собственных средств. При этом «Енисей» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций», — отмечается в сообщении.

Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности, подчеркнули в ЦБ.

КБ «Енисей» — участник системы страхования вкладов.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края отменил часть ограничений ЦБ банку «Енисей». Так, до решения суда должно было быть приостановлено действие предписания ЦБ о запрете перечислять средства по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов. Кроме этого, должно было быть приостановлено ограничение осуществления кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств клиентам банка в части, препятствующей выполнению принятых на себя до 1 февраля 2017 года обязательств банка перед юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Суд отменил часть ограничений ЦБ банку «Енисей»​ С банка «Енисей» частично должны быть сняты ограничения, указанные в предписании ЦБ. К такому выводу пришел Арбитражный суд Красноярского края по итогам рассмотрения ходатайства банка о принятии обеспечительных мер.



3 февраля рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Енисей» до уровня «C+» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (25 января ЦБ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в «Енисее»; 31 января банк ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам). «Агентство оценивает как высокий риск дефолта по обязательствам банка, что обусловливает «негативный» прогноз по рейтингу», — говорилось в релизе.



С 1 февраля банк «Енисей» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).