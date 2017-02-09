На азиатских фондовых торгах в четверг наблюдается в основном положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:40 мск на 0,37% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 18 937,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,39%, до 23 575,91, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 178,84, увеличившись на 0,37% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,6% — на отметке 3 084,81. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,22% и равняется 2 069,71.