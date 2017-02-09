Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит у банка «Российский Капитал» проблемные активы на сумму около 50 млрд рублей. СУ-155 в их число не войдет, этот актив будет передан Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), но отдельно от банка, пишет «Коммерсант».

Предложения о дальнейшей судьбе банка будут представлены в ближайшее время на совещании в правительстве. Предполагается, что в ходе совещания они будут утверждены, рассказали изданию источники, близкие к ЦБ, АСВ, АИЖК и банку. Условие о том, что АСВ (владеет 100% банка) должно передать «РосКап» другому инвестору — наиболее вероятным кандидатом было АИЖК, — ЦБ поставил в октябре 2016 года в рамках разработки нового механизма санации.

Сейчас решаются два принципиальных вопроса. «Первый — это сумма, которая необходима на выкуп проблемных активов банка, — говорит собеседник газеты, знакомый с обсуждением. — На этом этапе они оцениваются примерно в 50 млрд рублей».

АИЖК принципиально получить на баланс чистый банк, чтобы его приобретение не отразилось на рейтингах агентства негативно (сейчас АИЖК имеет рейтинг агентства АКРА на уровне суверенного: «ААА»). «Понижение рейтингов чревато тем, что сработает триггер по бумагам АИЖК и они могут быть предъявлены к погашению», — уточняет другой собеседник издания. Планируется, что АСВ как акционер банка выкупит проблемные активы за счет своих свободных средств, в дальнейшем вопрос с ними будет решать ЦБ как будущий владелец АСВ.

Минфин: решение о смене собственника «РосКапа» будет принято после оценки банка Решение о передаче банка «Российский Капитал» другому инвестору или его продаже будет принято после проведения оценки банка. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«РосКап» входит в топ-30 банков по активам и капиталу на 1 января 2017 года. С осени 2015 года банк санирует СУ-155. Он обеспечивает достройку более 130 жилых объектов компании. Отрицательная стоимость чистых активов СУ-155 на конец сентября 2015 года составляла 89,5 млрд рублей. В рамках санации СУ-155 «Российский Капитал» получил по программе капитализации банков через ОФЗ около 19 млрд рублей.

СУ-155 в число активов, выкуп которых осуществит АСВ, не войдет. «АИЖК получит банк с этим проектом, но по факту планируется завести его на Фонд единого института развития в жилищной сфере (управляется АИЖК), что не будет влиять напрямую на риски агентства», — говорит один из собеседников газеты. По информации издания, АИЖК же опасается консолидации этого проекта в своей отчетности, так как до конца нет понимания необходимого объема инвестиций в него.

В целом с учетом решения всех этих вопросов, а также разработки законодательных механизмов передачи банка с баланса одного агентства другому, процесс вряд ли удастся завершить ранее июня 2017 года. При этом ЦБ заинтересован как можно скорее решить этот вопрос, так как он тормозит внедрение нового механизма санации.