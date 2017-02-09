На предстоящей в мае встрече ОПЕК необходимо проанализировать ситуацию с сокращением мировой добычи нефти, считает министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг.



Страны, входящие в ОПЕК, на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

«Эквадор взял на себя обязательства по снижению добычи, но очевидно, что через шесть месяцев нужно будет пересмотреть их объемы. Эквадор, да и весь мир должны будут вернуться к анализу этой ситуации: продолжать сокращение добычи, углубить его или же это будет необязательно. Сейчас все соглашения, достигнутые ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, имеют полную поддержку со стороны Эквадора», — заявил Лонг.

По словам министра, Эквадор выступает за укрепление роли ОПЕК в современном мире. «Мы являемся важным игроком по тем соглашениям, которые были достигнуты в рамках ОПЕК и не входящих в нее стран, ни при каком варианте президент Рафаэль Корреа не имеет намерения ослабить ОПЕК или выйти из нее. То, чего мы хотим, — это укрепить ОПЕК, в том числе по части соглашений со странами, не входящими в ОПЕК», — сказал Лонг.



Он отметил, что ОПЕК является важной организацией, однако на нее приходится только 30% мирового производства нефти. «Поэтому остальные страны также имеют очень важный вес. На последней встрече стран ОПЕК и не входящих в нее стран удалось прийти к историческому соглашению вместе с такими государствами, как Россия, Мексика, Казахстан, Азербайджан», — отметил министр.