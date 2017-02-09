Палата общин британского парламента 8 февраля подавляющим большинством голосов утвердила в третьем чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза. Как передает Bloomberg, за принятие законопроекта проголосовали 494 депутата, против — 122.



Предыдущее чтение законопроекта состоялось неделю назад. По его итогам законопроект поддержали 498 парламентариев, 114 проголосовали против. После этого, согласно процедурным нормам, документ был отправлен на доработку в парламентские комитеты и перед началом третьего чтения вернулся в палату общин.

Теперь законопроект будет направлен в палату лордов, где также должен пройти три чтения, включая рассмотрение в комитетах между вторым и третьим чтениями. Если комитеты не предложат ни одной поправки сверх уже одобренных палатой общин, документ должен быть одобрен королевой Елизаветой II, после чего станет законом. В противном случае законопроект вернется в палату общин для утверждения новых поправок.

Обсуждаемый документ является формальным актом, который позволит правительству Великобритании направить руководству ЕС официальный запрос о начале переговоров по выходу страны из Европейского союза. Ранее Кабинет министров настаивал на том, что может инициировать переговоры самостоятельно, но в ноябре суд постановил, что одобрение парламента для этого шага необходимо.

Правительство подало апелляцию на это решение в Верховный суд, но 24 января проиграло и ее. Два дня спустя, не теряя времени, Кабмин представил законопроект на первое чтение в парламенте. Ранее премьер-министр Тереза Мэй неоднократно отмечала, что планирует начать переговоры с Брюсселем до 31 марта.

Сам законопроект состоит из нескольких абзацев и удостоверяет полномочия премьер-министра начинать переговоры по выходу Великобритании из ЕС согласно ст. 50 Лиссабонского договора. Отдельным документом, не стоящим на голосовании, является «Белая книга» — опубликованный правительством подробный разбор своей переговорной позиции.

«Белая книга» основана на выступлении премьер-министра Мэй от 17 января. Ранее сообщалось, что проект Мэй представляет собой вариант «серого» Brexit: промежуточный путь между сохранением тесных социально-экономических связей с континентом и возвратом к отношениям с ЕС на общих основаниях, руководствуясь правилами Всемирной торговой организации.

Правительственный план подразумевает выход Великобритании из системы законодательства ЕС, установление собственного контроля над иммиграцией, а также сохранение максимально свободных торговых отношений с ЕС.