Отношения Виктора Пичугова с братьями Ананьевыми с самого начала складывались непросто

Владелец 10% акций Промсвязьбанка экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из состава его акционеров через год после покупки пакета. Кому продана доля, не сообщается, но похожий пакет оказался заложен в Московском Кредитном Банке (МКБ) по сделке РЕПО, пишут «Ведомости».

О том, что Пичугов вышел из состава акционеров, Промсвязьбанк сообщил во вторник. Кому он передал свою долю, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал МКБ, но в раскрытии указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки РЕПО. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки РЕПО», — сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь.

С помощью сделок РЕПО братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в 2015 году покупали акции «Возрождения». Приобретенные акции банка закладывались по РЕПО, это позволяло акционерам временно замещать отвлеченные из бизнеса средства, направленные на покупку «Возрождения». Возможно, расчеты с Пичуговым проходили именно по этой схеме.

Пичугов пробыл акционером Промсвязьбанка чуть больше года — 10% в капитале банка он приобрел в декабре 2015 года, выкупив долю у его основных владельцев — братьев Ананьевых.

​Экс-сенатор Виктор Пичугов стал бенефициаром 10% пакета акций Промсвязьбанка​ Экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов стал бенефициаром 10% пакета акций Промсвязьбанка (ПСБ), сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Дмитрий Ананьев говорил, что Пичугов будет заниматься непрофильными активами. Для этого была создана компания «ПСБ-менеджмент». Ее учредителями практически в равных долях стали братья Ананьевы и Пичугов. А в конце 2015 года Дмитрий Ананьев решил заняться операционным управлением Промсвязьбанком и возглавил его вместо бывшего предправления Артема Констандяна.

Разговоры о том, что тандем с Пичуговым не получается, начались около полугода назад, уже тогда рассматривался вопрос о «разводе», говорит человек, близкий к Промсвязьбанку. Двум тиграм в одной клетке тесно, иронизирует другой собеседник газеты, также близкий к банку. По его словам, Пичугов активно вмешивался в операционную деятельность банка, а управляющий акционер все-таки должен быть один.

Источники издания полагают, что МКБ будет держать акции Промсвязьбанка временно, пока не решится вопрос, кто эту долю заберет. Они также предполагают, что Пичугов выйдет и из акционеров банка «Возрождение», в котором ему также принадлежат 9,48%.