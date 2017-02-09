Владелец 10% акций Промсвязьбанка экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из состава его акционеров через год после покупки пакета. Кому продана доля, не сообщается, но похожий пакет оказался заложен в Московском Кредитном Банке (МКБ) по сделке РЕПО, пишут «Ведомости».
О том, что Пичугов вышел из состава акционеров, Промсвязьбанк сообщил во вторник. Кому он передал свою долю, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал МКБ, но в раскрытии указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки РЕПО. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки РЕПО», — сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь.
С помощью сделок РЕПО братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в 2015 году покупали акции «Возрождения». Приобретенные акции банка закладывались по РЕПО, это позволяло акционерам временно замещать отвлеченные из бизнеса средства, направленные на покупку «Возрождения». Возможно, расчеты с Пичуговым проходили именно по этой схеме.
Пичугов пробыл акционером Промсвязьбанка чуть больше года — 10% в капитале банка он приобрел в декабре 2015 года, выкупив долю у его основных владельцев — братьев Ананьевых.
Экс-сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов стал бенефициаром 10% пакета акций Промсвязьбанка (ПСБ), сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Дмитрий Ананьев говорил, что Пичугов будет заниматься непрофильными активами. Для этого была создана компания «ПСБ-менеджмент». Ее учредителями практически в равных долях стали братья Ананьевы и Пичугов. А в конце 2015 года Дмитрий Ананьев решил заняться операционным управлением Промсвязьбанком и возглавил его вместо бывшего предправления Артема Констандяна.
Разговоры о том, что тандем с Пичуговым не получается, начались около полугода назад, уже тогда рассматривался вопрос о «разводе», говорит человек, близкий к Промсвязьбанку. Двум тиграм в одной клетке тесно, иронизирует другой собеседник газеты, также близкий к банку. По его словам, Пичугов активно вмешивался в операционную деятельность банка, а управляющий акционер все-таки должен быть один.
Источники издания полагают, что МКБ будет держать акции Промсвязьбанка временно, пока не решится вопрос, кто эту долю заберет. Они также предполагают, что Пичугов выйдет и из акционеров банка «Возрождение», в котором ему также принадлежат 9,48%.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), экс-сенатор Виктор Пичугов (10%), ОАО «НПФ «Будущее» (10%; бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (4,91%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,81%), Наталья Богданова (2,74% через ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития»), ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон (2,57%) и Леонид Симановский (0,71%). В числе миноритарных бенефициаров — владелец ПАО «Бинбанк» Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Олег и Алексей Булавины.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 327,41 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,68 млрд, кредитный портфель — 727,20 млрд, обязательства перед населением — 384,62 млрд.