Главное следственное управление МВД по Татарстану задержало заместителя председателя правления Татфондбанка. Он подозревается в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс».
«Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — сообщается на официальном сайте МВД Татарстана.
При этом в силовом ведомстве не называют имя и фамилию задержанного топ-менеджера банка.
8 февраля решением суда Советского района Казани директор ООО «ИК «ТФБ Финанс» был заключен под стражу до 2 апреля 2017 года. Кроме того, начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Ранее сообщалось о задержании директора компании «ТФБ Финанс» по подозрению в мошенничестве с денежными средствами.
В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной «дочке» Татфондбанка — «ТФБ Финанс», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители двух подразделений инвесткомпании, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.