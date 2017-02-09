Главное следственное управление МВД по Татарстану задержало заместителя председателя правления Татфондбанка. Он подозревается в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс».

«Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — сообщается на официальном сайте МВД Татарстана.

При этом в силовом ведомстве не называют имя и фамилию задержанного топ-менеджера банка.

8 февраля решением суда Советского района Казани директор ООО «ИК «ТФБ Финанс» был заключен под стражу до 2 апреля 2017 года. Кроме того, начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось о задержании директора компании «ТФБ Финанс» по подозрению в мошенничестве с денежными средствами.



По делу «дочки» Татфондбанка задержаны еще двое подозреваемых В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной «дочке» Татфондбанка — «ТФБ Финанс», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители двух подразделений инвесткомпании, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.