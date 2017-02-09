Хедж-фонд Goldman Sachs Group — Goldman Sachs Investment Partners (GSIP) прекращает свои операции в Лондоне и переводит сотрудников в Нью-Йорк, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Восьми сотрудникам, которые составляли лондонскую команду, было предложено перевестись в штаб-квартиру Goldman Battery Park City или найти новую работу внутри страны, сообщили источники.

Расформирование фонда связано с тем, что его управляющий директор Ник Адвани заявил ранее о своей отставке.

Адвани не прокомментировал данную информацию, отмечает агентство.

GSIP был запущен в ноябре 2008 года с 7 млрд долларов активов, что сделало его еще на старте одним из крупнейших хедж-фондов.