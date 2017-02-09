Deutsche Bank закрывает свой бизнес в США по клирингу свопов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это станет еще одной мерой, принятой банком с целью сокращения расходов, на фоне продолжающихся споров по поводу его бизнес-модели, отмечает издание.



Банк продолжит осуществлять аналогичные операции на глобальном уровне, но решение об их прекращении в США вступает в силу немедленно.

Таким образом, Deutsche Bank присоединяется к Nomura, State Street, BNY Mellon в тенденции по отказу от клиринга свопов и фьючерсов, бизнеса, который стал активно развиваться благодаря реформам после финансового кризиса.