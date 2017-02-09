Внешэкономбанк (ВЭБ) хочет получать часть дополнительных нефтегазовых доходов, чтобы финансировать инвестиционные проекты. Для этого госкорпорация предлагает создать целевой фонд, пишут «Ведомости».

Источники долгосрочного дешевого фондирования для ВЭБа поручил найти президент. Одна из идей, сообщили газете два человека, близких к ВЭБу, и подтвердили два федеральных чиновника, — взять часть дополнительных нефтегазовых доходов, возникающих, когда нефть дороже, чем указано в бюджете. Дополнительные доходы идут в Резервный фонд, а когда он достигнет 7% ВВП — в фонд национального благосостояния (ФНБ). ВЭБ предлагает создать еще один целевой фонд, который будет финансировать инвестпроекты, в том числе ВЭБа.

Это больше желание ВЭБа и отраслевых лоббистов, но пока серьезно идея не обсуждается, указывает федеральный чиновник. ВЭБ отказался от комментариев. Минэкономразвития ответило, что поручений таких не получало. Представитель Минфина сообщил, что можно направить часть средств ФНБ на проекты ВЭБа, добавив, что могут быть и альтернативные источники.

Для ВЭБа уже сейчас выделена в ФНБ квота — 300 млрд рублей, которые он может направлять на проекты, одобренные наблюдательным советом. Такое фондирование подходит, объясняет человек, близкий к ВЭБу, но денег должно быть больше, а ФНБ уже завершил инвестиционную стадию. Проще создать новый фонд, который будет действовать по новым правилам, продолжает он: проблема не горит, необязательно сразу же тратить все нефтяные дополнительные доходы — несколько лет может уйти просто на формирование этого фонда, только потом его распечатают. Деньги из нового фонда могли бы идти в капитал, но лучше бы на депозиты — деньги должны быть платными, это дисциплинирует, подчеркивает собеседник газеты.

Минфин будет против этой идеи, считают источники издания. Минэкономразвития прежде выступало за расходование нефтяных денег, но новый министр Максим Орешкин явно будет против, говорит федеральный чиновник.

