Выплаты вкладчикам банка «Енисей», у которого ЦБ в четверг отозвал лицензию, начнутся не позднее 22 февраля. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.
«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 февраля», — говорится в сообщении АСВ.
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Геннадий Витько, Анна Панова, Анна Кириллова (по 10,01%), Андрей Брежнев (9,99%), Екатерина Пономарева (9,96%), председатель совета директоров Иван Озеров (9,38%), Алексей Мосевнин (9,10%), Егор Сокоренко (9,01%); Василий Шмыков и Евгений Федосов совместно владеют 8,97% акций общества, Сергей Васильев — 5%, Геннадий Лаунер — 2%, Наталья Коробейникова — 1,91%, Константин и Елена Бейрит — по 1,5%. На миноритариев приходится 1,64%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,34 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,88 млрд, кредитный портфель — 2,18 млрд, обязательства перед населением — 3,20 млрд.