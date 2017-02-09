Российские органы власти тратят на мессенджеры около 500 млн рублей в год, пишут «Известия» со ссылкой на Институт развития Интернета (ИРИ). Наиболее популярны разработки иностранных компаний, таких как Microsoft, Cisco, Adobe и др.

В 2016 году чиновники потратили на средства коммуникации порядка 394 млн рублей — это почти на 40% меньше, чем в 2015-м, когда на подобные программы потратили 646 млн. Такое снижение сложно объяснить кризисом, ведь в 2015 году наблюдался 35-процентный прирост рынка. Эксперты ИРИ полагают, что причина в том, что 1 января 2016 года в России заработал единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Его ведением занимается Минкомсвязь. Закон запрещает закупку для государственных и муниципальных нужд иностранного ПО, если в реестре присутствует его российский аналог.

Впрочем, закупки иностранного коммуникационного софта, хоть и в меньших объемах, продолжаются. По словам экспертов ИРИ, самые распространенные решения, которые приобретаются российскими госорганами на различных уровнях, — Skype for Business, Microsoft Lync, Cisco WebEx, СommunigatePro, Adobe Connect, ooVoo и др.

Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин объяснил закупку иностранного софта тем, что для госорганов в средствах коммуникации важны разнообразные возможности: отправка текстовых сообщений, видео-конференц-связь, скриншаринг презентаций (то есть возможность трансляции изображения с экрана компьютера) и интеграция с системой документооборота. Функции скриншаринга не было почти во всех отечественных мессенджерах, и это давало чиновникам легальный повод купить иностранные продукты.

«Сейчас ИРИ проводит конкурс по отбору госмессенджера. Надеемся, после того как определятся победители, интеграторам дадут рекомендации продвигать отечественные решения», — отметил директор по информационным технологиям компании «Диалог» (разрабатывает одноименный мессенджер) Андрей Кузнецов.

Мессенджер для чиновников допустят до гостайны Мессенджер для коммуникации госслужащих снабдят видео- и аудиосвязью и допустят до гостайны. Такие положения содержатся в проекте требований к госмессенджеру, подготовленном Институтом развития интернета (ИРИ). Работу по выбору госмессенджера ведут ИРИ, Минкомсвязи и «Ростелеком», напоминают «Известия».

Щельцин подтвердил, что ИРИ планирует начать работу с интеграторами, но детали раскрывать не стал. В своем исследовании эксперты ИРИ отмечают, что уже сегодня есть российские продукты, которые по своим функциональным характеристикам и удобству могут заменить иностранные, среди них «Сибрус» (разработчик — ООО «Киберника»), Dialog (ООО «Диалог»), Flodium (OMMG Technology), ICQ2016 (Mail.Ru Group) и другие. Все эти сервисы участвуют в проекте ИРИ по отбору госмессенджера.