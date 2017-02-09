Следователи УВД по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд рублей у ПАО «Газпромнефть». По версии следствия, еще в 2011 году компания «Сервис-терминал» получила от ПАО более 58 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако отчитаться по всей полученной сумме брокеры не смогли. Ответчиком по одному из дел проходит экс-владелец банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев, пишет «Коммерсант».

Пока расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал». Эта коммерческая структура, головной офис которой располагался в Ярославле, предоставляла услуги таможенного брокера и входила в реестр таможенных представителей.

В соответствии с договором от января 2003 года «Сервис-терминал» занимался оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». В течение 2011 года нефтяная компания перечислила на счета брокера в Глобэксбанк более 58,1 млрд рублей. Однако «Сервис-терминал» смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд рублей. А из оставшейся суммы, как выяснили оперативники, порядка 2 млрд рублей были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах.

Еще около 10 млрд рублей авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде. Туда ПАО «Газпромнефть» обратилось летом прошлого года. А перед этим уведомило таможенного брокера о прекращении действия договора и возврате ранее перечисленных средств, так как нефтяники в рамках оптимизации решили самостоятельно делать необходимые по закону платежи. Сам «Сервис-терминал» в августе 2016 года обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве.

В определении арбитражного суда по этому делу упоминается и судебный спор более чем на 10 млрд рублей с ПАО «Газпромнефть», которое считает эту сумму «необоснованным обогащением». При этом активы «Сервис-терминала», согласно документам арбитражного суда, ссылающегося на бухгалтерскую отчетность за 2015 год, составляют порядка 12,5 млрд рублей, из которых около 11,5 млрд приходится на дебиторскую задолженность. Последняя образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия.

Среди них в решениях Мосгорсуда, например, говорится об ООО «Форт Стейтон», получившем процентный заем. Поручителем по этому договору, заключенному еще в конце декабря 2011 года, выступал известный предприниматель и экс-банкир Анатолий Мотылев. Не добившись от ООО возврата кредита, «Сервис-терминал» обратил взыскание на Мотылева. В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, вынесенном осенью прошлого года, говорится, что ответчики, в том числе Мотылев, «возвращать долг не собираются», а сам он «покинул Россию и скрылся от своих обязательств».