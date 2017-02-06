В России оздоровление банковского сектора займет еще несколько лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Процесс оздоровления банковского сектора продолжается. По моей оценке, больше половины пути мы прошли. Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков. Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала Набиуллина в интервью ТАСС.

Она отметила, что снаружи видна только «верхушка айсберга, собственно объявления об отзыве лицензий или санациях».

«Но есть много внутренней работы Центрального банка с коммерческими банками, когда мы выявляем нарушения, воздействуем на банки, и они исправляются: докапитализируются, устраняют нарушения. От реакции банков на наши требования тоже очень многое зависит. Многие банки находят силы не доводить до отзыва лицензии и самостоятельно решать проблемы», — отметила глава регулятора.