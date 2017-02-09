ЦБ РФ придерживается консервативной политики в своих прогнозах из-за рисков появления новых «черных лебедей», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Повышенный уровень неопределенности в мировой экономике и мировой политике наблюдается в последние два-три года. Есть риски появления новых «черных лебедей», факторы неопределенности в целом постоянно будут влиять на финансовые рынки. Поэтому в целом очень консервативно подходим к нашим прогнозам», — сказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, ЦБ старается избегать чрезмерного оптимизма, потому что если ситуация с точки зрения темпов роста мировой экономики, торговли и цен на нефть будет складываться благоприятно, «мы всегда сможем скорректировать свою политику».

«А с учетом возросшей неопределенности всегда лучше быть готовыми к пессимистическому развитию событий», — отметила Набиуллина.

Что касается ФРС, то ее действия, как отметила глава регулятора, влияют на финансовые рынки, и ожидания в отношении политики ФРС сейчас меняются. «Есть риск, что если в американской экономике достаточно активно будут применяться фискальные стимулы, о которых говорит Трамп: сокращение налогов, дополнительные расходы на инфраструктуру, то это может создать некоторые элементы «перегрева» в экономике, потому что в США уже практически полная занятость, безработица ниже 5%. В результате инфляция в Америке может расти быстрее, чем ожидали эксперты. А это означает, что ФРС может быстрее повышать свою ставку», — сказала она.

«Эксперты уже пересмотрели ожидания с двух повышений ставки ФРС до трех. Мы должны следить за этой ситуацией, потому что политика ФРС влияет на глобальные финансовые рынки и косвенно — на российский рынок», — сообщила Набиуллина.