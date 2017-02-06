Банк России начал прорабатывать механизм, который позволит направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из банков. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательстве: направление информации, составляющей банковскую тайну, в правоохранительные органы. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что «это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых».

По мнению председателя Банка России, в таких случаях информация, составляющая банковскую тайну, позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных было неотвратимым.

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Проблему вывода денег из банков собственниками и менеджерами частично можно решить повышением эффективности надзора, сказал Набиуллина, отметив, что сейчас регулятор над этим работает.

«Но откровенно мошенническим действиям нашими надзорными методами противостоять невозможно. Мы не можем работать как следственный орган, у нас нет для этого ни полномочий, ни инструментов. Проблему мошенничества не решим без взаимодействия с правоохранительными органами. Мы стали активнее сотрудничать с правоохранительными органами, и количество уголовных дел, возбужденных по нашим обращениям, повысилось», — рассказала глава ЦБ.

С другой стороны, продолжает она, банковская деятельность — это высокотехнологичный бизнес, и при желании вывести деньги можно достаточно быстро.

«И пока Центральный банк имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности», — подчеркнула председатель Банка России.

Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию, уверена Набиуллина. «Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться, — полагает глава регулятора.