Витабанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

«Всегда в плюсе!» (на 730 дней) открывается под 8,75%, а «Дольче Вита»(на 366 дней) — под 9% годовых. Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Все включено» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) можно оформить под 8,5% годовых.

«Пенсионный» (от 5 тыс. рублей, от 366 до 730 дней) привлекается под 9,25% годовых.

По всем депозитам предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Витабанк ПАО «Витабанк» — небольшой универсальный коммерческий банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование юридических и частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции на валютном и межбанковском рынках, вложения в облигации и векселя.
В настоящее время ОАО «ЛКХП Кирова», входящее в холдинг «Аладушкин Групп»*, принадлежит 88,83% акций банка, конечным бенефициаром комбината и группы выступает Александр Аладушкин**. Кроме того, Александр Аладушкин контролирует еще 4,93% акций банка через ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» и ПАО «Производственное объединение Ленстройматериалы». Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями, в числе которых член совета директоров Александр Щетров (0,01% акций).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,91 млрд рублей (311-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 2,08 млрд, обязательства перед населением — 3,24 млрд.