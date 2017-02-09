Витабанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
«Всегда в плюсе!» (на 730 дней) открывается под 8,75%, а «Дольче Вита»(на 366 дней) — под 9% годовых. Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.
«Все включено» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) можно оформить под 8,5% годовых.
«Пенсионный» (от 5 тыс. рублей, от 366 до 730 дней) привлекается под 9,25% годовых.
По всем депозитам предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,91 млрд рублей (311-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 2,08 млрд, обязательства перед населением — 3,24 млрд.