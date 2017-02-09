Торги акциями в РФ стартовали в четверг положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 192,66 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,53%, до 1 170,78.

«В четверг, 9 февраля, перед открытием торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Фондовый индекс ММВБ, по нашим ожиданиям, сегодня может попытаться протестировать 2 200 пунктов снизу», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.