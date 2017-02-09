В России к началу 2019 года должна сложиться трехуровневая структура банковского сектора. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Введение трехуровневой системы мы планируем с 1 января 2018 года. С этого момента начнется переходный период в один год, в течение которого банки должны будут определиться, в какой категории они намерены работать. Готовы ли они нарастить капитал до 1 миллиарда рублей и остаться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией. Мы предполагаем, что те договоры, которые банки, переходящие в категорию банков с базовой лицензией, заключали раньше, но которые не будут соответствовать новым условиям, будут действовать до истечения срока договора. То есть переходный период будет максимально плавным», — сказала она в интервью ТАСС.



Таким образом, по ее словам, трехуровневая структура банковского сектора «должна сложиться к началу 2019 года».

«Трехуровневая система создается для того, чтобы в экономике присутствовали финансовые институты, способные максимально полно удовлетворить запросы потребителей. Региональные банки работают с малым и средним бизнесом на местах, знают их историю, имеют больше возможностей для работы с заемщиками на индивидуальной основе. Большие банки относительно этой категории клиентов часто проигрывают — в силу технологий работы больших банков, скоринговых моделей. Выделение нескольких уровней в банковской системе — это довольно распространенный подход, во многих странах разные типы финансовых институтов регулируются по-разному», — отметила Набиуллина.



«Концепция пропорционального регулирования, которую мы предложили, заключается в следующем. Сейчас мы уже выделяем и по-разному подходим и с точки зрения регулирования и надзора к десяти системно значимым банкам, которые в силу их размера и ведущей роли в банковской системе должны быть суперустойчивы, и ко всем остальным банкам. И как вы понимаете, банковская система неоднородна, малым и региональным банкам очень тяжело конкурировать с большими банками в привлечении ресурсов, и на них ложится большая регуляторная нагрузка», — рассказала глава ЦБ.

В этой связи регулятор предлагает теперь выделять три уровня. Системно значимые кредитные организации, которые продолжат работать по тем же правилам, что и сейчас. Затем универсальные банки, которые могут совершать все виды операций, включая международные, но и регулируются в полной мере в соответствии с базельскими стандартами. Минимальные требования к капиталу универсальных банков повышаются до 1 млрд рублей. Третий тип — банки с базовой лицензией, капитал которых может составлять от 300 млн рублей, будут в основном обслуживать физических лиц, малый и средний бизнес.

«Мы предлагаем существенно упростить регулирование для таких банков, поскольку уровень принимаемых ими рисков будет ниже, у них не будет возникать необходимости в проведении очень сложных, в том числе международных, операций», — подчеркнула Набиуллина.