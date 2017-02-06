Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:07 мск 58,99 рубля, курс евро уменьшился на 30 копеек, до 62,96 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжает укрепление на фоне растущей стоимости нефти и высокого интереса зарубежных инвесторов к российским активам, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, при восстановлении цен на нефть стоит ожидать дальнейшего роста национальной валюты против доллара и евро.

«Минфин РФ со своими мини-интервенциями на валютном рынке ему в этом не помешает. По паре USD/RUB ожидается снижение к уровню 58,79 рубля, EUR/RUB — до 62,97 рубля», — комментирует аналитик.

По данным на 10:07 мск, баррель Brent стоит 55,54 доллара. «Судя по утреннему настрою покупателей, они нацелились на уровень 56,27 доллара. Если положительная динамика по нефти сохранится до открытия Московской биржи, то курс доллара откроется под уровнем 59 рублей», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Чем быстрее будет достигнут целевой уровень 56,27 доллара, тем выше вероятность возвращения цены к уровню 57,4 доллара, указывает аналитик.

После непродолжительного отступления российская валюта снова перешла в атаку, продолжает аналитик «ИнстаФорекса» Игорь Ковалев. По его словам, рубль игнорирует покупки валюты Центробанком, отыграв этот фактор еще на анонсировании новых мер.

«Поддержку рублю оказали возобновление продаж доллара на международном рынке Forex и возвращение нефти в зону роста в рамках противоречивой реакции на отчет Минэнерго США, отразивший прирост запасов почти на 14 миллионов баррелей. Возможно, этот негатив был нивелирован максимальным с сентября 2012 года ростом экспорта, указывающим на увеличение спроса», — комментирует эксперт.

При этом он не исключает, что нефть вполне способна снова уйти под отметку 55 долларов за баррель. Кроме того, аналитик допускает, что доллар может получить поддержку на потенциально агрессивных комментариях представителя ФРС Джеймса Булларда, который относится к стану «ястребов» в комитете.

«Таким образом, после возможных утренних попыток падения пары USD/RUB к концу сессии ожидаем попыток возвращения цен в район 59,5 рубля», — заключает эксперт.