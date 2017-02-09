Сотрудники следственного управления УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД при содействии ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Томской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщается на сайте МВД.

По предварительной информации, преступная организация осуществляла на территории Томской области незаконную банковскую деятельность, получив доход в сумме не менее 13,5 млн рублей.

Полицейскими проведено 29 обысков, изъято 573 тыс. рублей, более десятка компьютеров, 20 жестких дисков, 22 сотовых телефона, около 150 сим-карт, 230 пластиковых банковских карт, 50 электронных устройств для удаленного доступа к расчетным счетам, 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений, подразделений ФНС, государственных учреждений, оборудование для изготовления силиконовых оттисков печатей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (о незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Основные фигуранты уголовного дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.