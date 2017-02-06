38 валютных ипотечных заемщиков объявили голодовку в общественной приемной Дома правительства РФ, передает корреспондент Банки.ру.
Люди провели там ночь и сейчас отказываются уходить без решения проблемы валютной ипотеки в индивидуальном порядке.
По словам Галины Сомороковой, одной из участниц рабочей группы, приемная закрыта по техническим причинам. «С вечера были отключены кондиционеры, к людям внутрь никого не пускают», — сказала она.
Ранее на встречу в приемной Дома правительства ипотечные заемщики «вызвали на дуэль» министра финансов Антона Силуанова, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и председателя правительства Дмитрия Медведева.
В итоге к заемщикам, которых было более 280 человек, вышли замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин и операционный директор АИЖК Алексей Ниденс.
«Правительство не удовлетворило наши требования. Мы останемся в приемной до конца», — заявил один из участников рабочей группы.
Валютные ипотечники бросили вызов председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Встреча пройдет 8 февраля в приемной правительства РФ. Ипотечники будут требовать подписания договоров о реструктуризации.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru