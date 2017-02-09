В 2017 году рынок ипотечного кредитования вернется к результатам 2014-го, прогнозирует руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко.

По его словам, в 2014 году объем рынка ипотеки составлял 1,7 трлн рублей. Согласно итогам 2016 года, этот показатель составил 1,4 трлн рублей. Таким образом, по оценке Гордейко, за 2017-й ипотечный рынок вырастет на 15—18% по сравнению с предыдущим годом. Как отметил эксперт, этот показатель не следует считать рекордным, стоит, скорее, оценивать его как базу для дальнейшего роста сектора.

«Этот год переходный, он проходит без программы субсидирования (государством ипотеки), экономика идет неизвестно куда, но ипотечный рынок стабильно развивается», — сказал Гордейко, выступая на III Российском ипотечном конгрессе.

По прогнозу гендиректора группы компаний Cbonds Сергея Лялина, выступавшего на конгрессе, к концу 2017 года ипотечные ставки должны уйти ниже 11%.

Начальник управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков в своем выступлении отметил, что сегмент жилищной ипотеки рос в 2016 году и продолжит расти в 2017-м. «Этот оптимизм связан в основном с ожиданием снижения ключевой ставки. Хотя мы видим, что ЦБ ее снижать пока не спешит», — заметил Сучков.