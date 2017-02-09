Казанский Энергобанк понизил депозитные ставки.

Так, вклад «Мудрое решение» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) доступен в данный момент под 7,25—7,75% годовых (вместо 7,5—8%), а «Пенсионное настроение» (от 5 тыс. рублей на 200 дней или год) — под 7,75% и 8% соответственно (ранее — под 8% и 8,25%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Бонус пенсионерам» открывается под 7,7% (прежде — под 8%), а «Бонус пенсионерам 1» — под 7,9% (до этого — под 8,15%). Доходность депозита «Бонус пенсионерам 2» понижена до 8% (с 8,2%). Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей, срок — год. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.



Депозиты пополняемые.