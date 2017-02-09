Казанский Энергобанк понизил депозитные ставки.
Так, вклад «Мудрое решение» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев и год) доступен в данный момент под 7,25—7,75% годовых (вместо 7,5—8%), а «Пенсионное настроение» (от 5 тыс. рублей на 200 дней или год) — под 7,75% и 8% соответственно (ранее — под 8% и 8,25%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
Депозит «Бонус пенсионерам» открывается под 7,7% (прежде — под 8%), а «Бонус пенсионерам 1» — под 7,9% (до этого — под 8,15%). Доходность депозита «Бонус пенсионерам 2» понижена до 8% (с 8,2%). Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей, срок — год. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.
Депозиты пополняемые.
ПАО «АКБ «Энергобанк» — средний по размеру активов региональный банк, контролируемый ЗАО «Эдельвейс корпорейшн». Модель ведения бизнеса ориентирована на кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, а также привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц (28,7%), а также средства корпоративных клиентов (27,2%).
На текущий момент основным акционером (98,72%) является ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», принадлежащее братьям Айрату и Илшату Хайруллиным в равных долях — по 50% голосующих акций. На миноритариев приходится 1,28% акций.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22,29 млрд рублей (153-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,17 млрд, кредитный портфель — 17,90 млрд, обязательства перед населением — 6,35 млрд.