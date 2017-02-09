Банк «Зенит Сочи» снизил ставку по программе рефинансирования. Теперь получить денежные средства на погашение задолженности в другом банке можно под 13,7% годовых, ранее ставка варьировалась от 13,9% до 14,5% годовых.



Кредит предоставляется на срок от шести месяцев до пяти лет на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ссуду в размере до 500 тыс. рублей можно получить без обеспечения. Если сумма займа превышает 500 тыс. рублей, потребуется поручительство супруга или иного физического лица.

Остаток ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту должен составлять не менее 50 тыс. рублей. Также необходимы отсутствие текущей просроченной задолженности и регулярное погашение займа в течение последних шести месяцев.

«Программа позволяет рефинансировать задолженность на довольно выгодных условиях: заемщики могут получить крупную сумму без обеспечения на длительный срок и под низкий процент. При этом клиент по своему усмотрению может выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, последний способ позволит существенно сократить размер итоговой переплаты», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.