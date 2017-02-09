В Министерстве финансов хотят сделать ипотеку более комфортной средой для заемщика, поделился директор департамента финансовой политики ведомства Сергей Барсуков в ходе выступления на III Российском ипотечном конгрессе.

По его словам, сейчас ипотека остается стрессом для заемщика, во многом из-за отсутствия механизма комфортного выхода из нее в случае наступления трудной финансовой ситуации.



«Следует провести некий «тюнинг» для того, чтобы населению было комфортно брать ипотеку и само слово ипотека не было бы ругательным. Если ипотека не удалась, человек должен понимать, как комфортно из этой сложной ситуации выйти», — заметил Барсуков.

Он отметил, что следует также продолжать работу, связанную с улучшением регуляторной базы в части секьюритизации ипотечных кредитов.