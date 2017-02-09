Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим в отношении тольяттинского ФИА-Банка, обнаружило там недостачу на 520,692 млн рублей. Сведения об итогах инвентаризации имущества банка опубликованы на сайте АСВ.

Наибольшая сумма недостачи — 193,112 млн рублей — приходится на основные средства: на грузовые транспортные средства — 67,426 млн, на материальные запасы — 64,915 млн, на неотделимые улучшения в арендуемых помещениях — 58,017 млн, на мебель и оргтехнику — 2,754 млн.

Недостача на общую сумму 167,225 млн рублей связана с отсутствием подтверждающих документов по кредитным и обеспечительным договорам с физическими и юридическими лицами.

Еще 158,923 млн рублей приходится на статью «прочие активы», что связано с отсутствием договоров уступки прав требования, договоров банковских услуг.

На ценные бумаги приходится 1,432 млн рублей недостачи, в том числе 1,146 млн — на учтенные векселя (компания-эмитент ликвидирована).

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии», — говорится в отчете АСВ.

Также сообщается о выявлении в ходе инвентаризации имущества в количестве 9 659 единиц, не учтенного на балансовых счетах банка. Это банковское оборудование, оргтехника, мебель.

ФИА-Банк лишился лицензии 8 апреля 2016 года, а в начале июля был признан банкротом. «Дыру» в балансе банка ЦБ оценил более чем в 7,4 млрд рублей.



Регулятор также уличил банк в кредитовании организаций и физлиц с сомнительной платежеспособностью и в выводе активов и направил соответствующую информацию правоохранителям.