ФорБанк понизил ставки по вкладам в рублях. «Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,5—8,1% (ранее — под 4,75—8,25%), а «Элитный+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) — под 8,5% годовых (вместо 8,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) предусмотрено два периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 7,3% (вместо 7,37%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) составит 4,4—7,85% годовых (прежде — 4,5—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.