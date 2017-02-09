ФорБанк понизил ставки по вкладам в рублях. «Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,5—8,1% (ранее — под 4,75—8,25%), а «Элитный+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) — под 8,5% годовых (вместо 8,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) предусмотрено два периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 7,3% (вместо 7,37%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.
Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) составит 4,4—7,85% годовых (прежде — 4,5—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
АО «КБ «ФорБанк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады и кредитование физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц.
Основными бенефициарами банка являются Елена Ваевская (9,91%), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев, член совета директоров Юрий Бобровский, Павел Корсунов (по 9,22%), Мария Кирсанова (9,20%), Евгений Якимов (9,10%), Мария Боланович, Александр Зайцев (по 7,91%), председатель правления, член совета директоров Станислав Баранов (7,22%), Игорь Косолапов (7,00%), Тимур Баткин (6,89%), Сергей Рогожкин (5,45%) и миноритарии (1,75%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,12 млрд рублей (284-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,74 млрд, кредитный портфель — 3,65 млрд, обязательства перед населением — 2,79 млрд.