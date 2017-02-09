Национальный Расчетный Депозитарий и компания «Ингосстрах» заключили договор комплексного страхования сроком на один год. Страховая сумма по договору — 65 млн долларов совокупно по всем страховым случаям за период его действия. С учетом масштабности страхового покрытия основными перестраховщиками по полису выступили синдикаты Lloyd's (Великобритания), специализирующиеся на перестраховании подобных рисков, уточняется в релизе НРД.

По договору застрахована деятельность НРД в рамках имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, включая клиринговую и депозитарную деятельность, и лицензии на осуществление банковских операций.

Страховое покрытие распространяется на убытки страхователя и третьих лиц (включая клиентов НРД, но не ограничиваясь ими) в результате умышленных действий третьих лиц, а также ошибок и упущений, неумышленно допущенных руководителями и работниками организации-страхователя при осуществлении ими профессиональной деятельности. Кроме того, страховое покрытие по договору распространяется на убытки, ставшие следствием электронных и компьютерных преступлений, технических ошибок или сбоев компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи, приводящих к частичной или полной утрате информации по счетам клиентов.



Национальный Расчетный Депозитарий, работающий в форме небанковской кредитной организации, имеет статус центрального депозитария РФ, входит в группу Московской биржи. НРД и «Ингосстрах» сотрудничают по различным видам страхования уже более 13 лет, уточняется в релизе.