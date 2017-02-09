В ближайшее время ипотека будет переходить на цифровые каналы, напоминая сервис по онлайн-заказу такси Uber. Такую точку зрения высказала заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

«Например, просмотр квартиры станет цифровым. Риелторские компании, как и банки, станут на 50—60% технологичными компаниями», — сказала она в ходе выступления на III Российском ипотечном конгрессе.

По ее словам, ипотечная сделка все еще является стрессом для клиента, поэтому подобные операции следует проводить максимально просто и технологично. «Переход ипотеки на цифровые каналы — это не шутка. Например, Олег Тиньков принимает в месяц 25 тысяч заявок через Интернет. Ипотеку ждет судьба Uber», — прогнозирует Ушкова.

Согласно прогнозу Абсолют Банка, озвученному Ушковой на форуме, к 2020 году 90% ипотечных сделок будет регистрироваться в Росреестре в режиме онлайн.

По данным кредитной организации, уже сейчас 39% ее клиентов рассматривают возможность использования цифрового банка без наличия физических офисов.