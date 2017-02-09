Супероптимизма от того, что нефтяные цены вышли на уровень 55 долларов за баррель и выше, быть не должно, заявила в интервью ТАСС глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, с прогнозами цен на нефть необходимо быть очень аккуратными.

«Тем более учитывая, что текущая достаточно высокая цена на нефть ведет к росту склонности к инвестированию в сланец и технологии в добыче развиваются. Поэтому не должно быть супероптимизма, что цена вышла на уровень 55 долларов за баррель и выше и будет держаться на этом уровне несколько лет», — пояснила глава ЦБ.

По ее словам, Банк России будет обновлять прогнозы в марте, но нужно быть готовыми к тому, что цена на нефть в ближайшие годы будет достаточно волатильна.

«В предыдущем прогнозе, сделанном до соглашения с ОПЕК, мы этот фактор не учитывали и оценивали цену на нефть в 40 долларов за баррель на весь трехлетний период. Сейчас мы считаем, что в этом году средняя цена может быть выше 40 долларов за баррель. Во многом это следствие соглашения с ОПЕК», — сказал Набиуллина.

Диапазон колебаний в ближайшие годы Банк России оценивает в 40—55 долларов за баррель, указала собеседник агентства. При этом она подчеркнула, что цена на нефть будет зависеть от многих факторов, «в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК». Глава ЦБ также отметила важность спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен.

Набиуллина пообещала, что ЦБ будет внимательно оценивать эти факторы в следующем прогнозе.