Центробанк завершил работу над концепцией совершенствования системы защиты инвесторов на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

«На основе разработанной ЦБ системы регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля началась работа над «дорожной картой» по подготовке изменений в действующее законодательство, регулирующее финансовые рынки», — отмечается в сообщении.

В итоговой версии концепции сохранилось разделение инвесторов на три типа (неквалифицированные, квалифицированные, профессиональные) с установлением дифференцированного порядка предложения им финансовых инструментов и услуг. В свою очередь неквалифицированные инвесторы дополнительно разделены на две категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете.

Банк России сформировал концепцию категорий инвесторов на фондовом рынке Банк России проанализировал и частично учел предложения участников рынка относительно концепции регулирования категорий инвесторов на фондовом рынке и определения их инвестиционного профиля.

Регулятор определил требования к каждому типу и категории инвесторов, а также рекомендуемые финансовые инструменты и услуги, соответствующие их инвестиционному профилю. Установлены также порядок определения инвестиционного профиля и ответственность финансового советника за предложение клиенту неподходящих ему (по инвестиционному профилю) финансовых инструментов. Помимо этого, концепция устанавливает порядок подтверждения сведений о клиенте.

Первоначальный вариант концепции был представлен на сайте регулятора 30 июня 2016 года в виде консультативного доклада, в котором были сформулированы основные вопросы по предлагаемым направлениям совершенствования регулирования, затем концепция широко обсуждалась с участниками рынка и саморегулируемыми организациями.

Предполагается, что законопроект на ее основе будет разработан и публично представлен в 2017 году.