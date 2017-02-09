Банк «Российский Капитал» и ОАО «Новосибирскавтодор» заключили соглашение о предоставлении банковских гарантий на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках данного соглашения филиалом «Новосибирский» банка «Российский Капитал» была выдана первая гарантия на сумму 75,2 млн рублей на цели исполнения обязательств по госконтракту на выполнение дорожных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог М-51, М-53, М-55.

Гарантия была выдана в пользу федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства».



«Новосибирскавтодор» — группа компаний, осуществляющая полный комплекс работ в сфере проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и инженерных сооружений.