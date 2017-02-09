Майкопский Газтрансбанк понизил ставки по вкладам.

Так, «Спринтер» (от 10 тыс. рублей на три месяца) теперь открывается под 7% годовых (ранее — под 7,5%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Удобный» (от 10 тыс. рублей на 200 дней) размещается под 8% годовых (прежде — под 8,5%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Солидный» (от 50 тыс. рублей на полтора года) доступен под 8,75% годовых (до этого — под 9,1%), а «Надежный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 8,25% (против прежних 9%). Доходность «Валютного+» (от 500 долларов и евро на год) составляет 1,25—1,75% (вместо 1,5—2%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.



Вклады пополняемые.