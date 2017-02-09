Майкопский Газтрансбанк понизил ставки по вкладам.
Так, «Спринтер» (от 10 тыс. рублей на три месяца) теперь открывается под 7% годовых (ранее — под 7,5%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Удобный» (от 10 тыс. рублей на 200 дней) размещается под 8% годовых (прежде — под 8,5%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Солидный» (от 50 тыс. рублей на полтора года) доступен под 8,75% годовых (до этого — под 9,1%), а «Надежный» (от 50 тыс. рублей на год) — под 8,25% (против прежних 9%). Доходность «Валютного+» (от 500 долларов и евро на год) составляет 1,25—1,75% (вместо 1,5—2%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
Вклады пополняемые.
ООО «КБ «Газтрансбанк» (ООО «КБ «ГТ банк») — небольшой по размеру активов региональный банк (Республика Адыгея), занимающий лидирующие позиции в своем регионе. Кредитная организация ориентирована на кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц и собственные средства.
Основными акционерами банка выступают Денис Исаев (64,53%) и Патимат Якубова (26,32%) — сын и супруга экс-депутата Госдумы от Дагестана, а также создателя многопрофильного краснодарского холдинга «Европа-Инвест» Ризвангаджи Исаева. Члену совета партнерства СРО НП «Межрегиональная Гильдия Строителей» Юрию Чуйкову принадлежит еще 9,15%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,54 млрд рублей (273-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,97 млрд, кредитный портфель — 4,92 млрд, обязательства перед населением — 4,03 млрд.