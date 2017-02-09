Россельхозбанк с 9 февраля изменил ставки по вкладам в рублях.



«Пенсионный доход» (от 500 рублей) можно разместить под 7,9—8% годовых (ранее — под 7,3—8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность депозита «Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей) составит 7,85—8,05% годовых (ранее — 7,85—8,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395 и 730 дней) оформляется под 7,3—7,5% (прежде — под 6,8—7%), а «Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) — под 7,65% годовых (вместо 7,4%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность «Классического» (от 3 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока составит 7,65—8,15% (ранее — 6—8,35%), при выплате процентов ежемесячно — 6,9—7,95% (ранее — 6—8%), а при ежемесячной капитализации процентов — 6,65—7,85% годовых (вместо 6—7,75%). Сроки депозита: 31, 61, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней.

«Накопительный» (от 3 тыс. рублей) открывается под 6,6—7,6% (ранее — под 6,4—7,25%). Сроки вклада: 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней. «Управляемый» (от 10 тыс. рублей) можно оформить под 6,8—7,1% годовых (прежде — под 5,8—6,6%). Сроки вклада: 91, 180, 270, 395, 455, 540 и 730 дней.

Проценты по этим двум вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

При открытии онлайн вкладов «Классический», «Накопительный» и «Управляемый» процентная ставка будет повышена на 0,2 процентного пункта.

Все депозиты, кроме «Классического» и «Амурского тигра», можно пополнять.