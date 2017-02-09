Банк «Пересвет» подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с Альфа-Банка 10,57 млрд рублей, следует из материалов суда.

Иск поступил в суд 8 февраля. Основания исковых требований на сайте суда не указаны.

Банк России с 21 октября 2016 года ввел в «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев. С этой же даты в банке действовал трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а по его истечении ЦБ ввел новый — также сроком на три месяца начиная с 23 января 2017 года. Главной причиной проблем в банке регулятор называл активное кредитование строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса.

В конце ноября сообщалось, что банк «Пересвет» использовал в своей деятельности многочисленные серые схемы, в том числе в обход требований ЦБ. По данным РБК, пример такой деятельности — сделка «Пересвета» с Альфа-Банком. Как рассказали РБК два источника на банковском рынке, знакомые с состоянием дел в проблемной кредитной организации, примерно за год до этого «Пересвет» привлек финансирование от Альфа-Банка, сумма составила 5,4 млрд рублей, а обеспечением кредита стали купленные на него же ценные бумаги и гарантийный депозит со стороны «Пересвета». Отмечалось, что само по себе такое финансирование не редкость, но в данном случае внимание привлекают необычные детали сделки: в частности, по словам источников РБК, размер гарантийного депозита почти на 100% покрывал размер полученного кредита.

В банке «Пересвет» вскрылись новые схемы злоупотреблений Банк «Пересвет» использовал в своей деятельности многочисленные серые схемы, в том числе в обход требований ЦБ, выяснил РБК. Пример такой деятельности — сделка «Пересвета» с Альфа-Банком. Как рассказали РБК два источника на банковском рынке, знакомые с состоянием дел в проблемном банке, финансирование от Альфа-Банка «Пересвет» привлек примерно год назад.

В конце января акционеры «Пересвета» одобрили выпуск субординированных облигаций на сумму свыше 125 млрд рублей.



Ранее на этой неделе стало известно, что возможность проведения санации «Пересвета» пока остается под вопросом, поскольку кредиторы банка еще не собрали достаточно голосов для его спасения. Как рассказывал РБК источник, близкий к банку, за процедуру конвертации требований кредиторов в субординированные облигации в рамках потенциальной процедуры bail-in на обсуждаемых условиях (на 15 лет по ставке 0,51% годовых) пока высказались кредиторы, сосредоточившие у себя около 71 млрд рублей требований к банку.

Также ранее сообщалось, что РПЦ сократила долю в банке «Пересвет» с 36,5% до 27,5%.



Альфа-Банк АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).



По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 458,45 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 357,30 млрд, кредитный портфель — 1 446,43 млрд, обязательства перед населением — 662,14 млрд.