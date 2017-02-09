В Москве признаны виновными члены организованной группы, похищавшие банкоматы и платежные терминалы. Об этом сообщили в главном следственном управлении столичного главка МВД.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Бутырский районный суд Москвы приговорил к лишению свободы шестерых членов организованной группы, похищавших банкоматы, кредитоматы и платежные терминалы на территории Москвы», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Александр Князев.

Как сообщалось, в декабре 2015 года сообщники, уроженцы Закавказья, в одном из торговых центров столицы похитили кредитомат стоимостью 840 тыс. рублей, в котором находилось 300 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже.

По подозрению в совершении указанного преступления в тот же день были задержаны пятеро участников организованной группы. Организатор был задержан в феврале прошлого года.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность злоумышленников к совершению еще двух аналогичных противоправных деяний. Общий материальный ущерб, причиненный организациям, составил почти 6 млн рублей.

В октябре 2016 года расследование было завершено, уголовное дело по обвинению шести лиц было направлено в суд для рассмотрения по существу.



Суд приговорил двух фигурантов к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, еще двое соучастников получили по 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, один член группы приговорен к четырем годам колонии строгого режима и еще один — к двум годам колонии общего режима.