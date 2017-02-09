Кировский банк «Хлынов» понизил ставки по двум вкладам в иностранной валюте.
Вклад «Моя уверенность» в данный момент привлекается в долларах под 0,8—1,6% годовых, в евро — под 0,2—0,4% (прежде — под 1—1,9% в долларах и 0,2—0,9% в евро). Сроки размещения — полгода, год, полтора и два года. Дополнительные взносы не предусмотрены.
Доходность вклада «Мой выбор» составляет 0,4—1,3% в долларах и 0,16—0,3% в евро (вместо 0,5—1,6% в долларах и 0,16—0,7% в евро). Сроки привлечения средств — три, шесть, девять месяцев, год и полтора года. Возможно пополнение счета.
Минимальная сумма двух депозитов — 150 долларов/евро. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе занимает розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), Людмила Дербенева (9,85%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 20,19 млрд рублей (160-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,65 млрд, кредитный портфель — 10,44 млрд, обязательства перед населением — 11,49 млрд.