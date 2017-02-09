Кировский банк «Хлынов» понизил ставки по двум вкладам в иностранной валюте.

Вклад «Моя уверенность» в данный момент привлекается в долларах под 0,8—1,6% годовых, в евро — под 0,2—0,4% (прежде — под 1—1,9% в долларах и 0,2—0,9% в евро). Сроки размещения — полгода, год, полтора и два года. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Доходность вклада «Мой выбор» составляет 0,4—1,3% в долларах и 0,16—0,3% в евро (вместо 0,5—1,6% в долларах и 0,16—0,7% в евро). Сроки привлечения средств — три, шесть, девять месяцев, год и полтора года. Возможно пополнение счета.



Минимальная сумма двух депозитов — 150 долларов/евро. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.