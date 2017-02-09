Почтобанк снизил ставки по действующим программам автокредитования. Размер снижения составил от 0,5 до 1 процентного пункта в зависимости от программы.



Теперь кредиты на покупку новых легковых автомобилей предоставляются под 13—13,5% годовых. При покупке подержанной машины ставка будет выше на 1 п. п. Оформить кредит на покупку нового грузового автомобиля (автобуса) теперь возможно под 15,5% годовых.

Все кредиты могут быть предоставлены без первоначального взноса. Максимальная сумма финансирования составляет 10 млн рублей, а срок — три года при покупке грузового транспорта и пять лет — легкового.

Страхование каско и личное страхование оформляется по желанию заемщика.

«Банк сделал условия автокредитования, которые и без того являлись одними из лучших на рынке, еще более выгодными. Кроме того, если ранее заемщику в обязательном порядке требовалось предоставление поручителя, то теперь клиент может сам выбрать приемлемый вариант предоставления обеспечения, исходя из собственных возможностей. Так, в рамках программы «Автокредитование базовое» он по-прежнему дополнительно к залогу приобретаемого авто должен предоставлять поручителя, которым может выступать официальный супруг(а). В случае же выбора программы «Автокредитование оптимальное» в зависимости от размера первоначального взноса и типа приобретаемого транспорта помимо залога кредитуемого автомобиля может потребоваться залог имеющегося автотранспорта, который может быть предоставлен третьим лицом», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.