Почтобанк снизил ставки по действующим программам автокредитования. Размер снижения составил от 0,5 до 1 процентного пункта в зависимости от программы.
Теперь кредиты на покупку новых легковых автомобилей предоставляются под 13—13,5% годовых. При покупке подержанной машины ставка будет выше на 1 п. п. Оформить кредит на покупку нового грузового автомобиля (автобуса) теперь возможно под 15,5% годовых.
Все кредиты могут быть предоставлены без первоначального взноса. Максимальная сумма финансирования составляет 10 млн рублей, а срок — три года при покупке грузового транспорта и пять лет — легкового.
Страхование каско и личное страхование оформляется по желанию заемщика.
«Банк сделал условия автокредитования, которые и без того являлись одними из лучших на рынке, еще более выгодными. Кроме того, если ранее заемщику в обязательном порядке требовалось предоставление поручителя, то теперь клиент может сам выбрать приемлемый вариант предоставления обеспечения, исходя из собственных возможностей. Так, в рамках программы «Автокредитование базовое» он по-прежнему дополнительно к залогу приобретаемого авто должен предоставлять поручителя, которым может выступать официальный супруг(а). В случае же выбора программы «Автокредитование оптимальное» в зависимости от размера первоначального взноса и типа приобретаемого транспорта помимо залога кредитуемого автомобиля может потребоваться залог имеющегося автотранспорта, который может быть предоставлен третьим лицом», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
АО «АКИБ «Почтобанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, расположенный и сконцентрировавший свою деятельность в Пермской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств физических лиц и розничное кредитование. Базовый источник финансирования деятельности — вклады физических лиц (60,4%).
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Анатолий Крупнов, Сергей Леонов, председатель наблюдательного совета Мария Пятышева, Алексей Рейдик, Елена Теплинская, Сергей Хорошилов (по 9,67% акций у каждого), Александр Анисимов, Алексей Жаров, Денис Смирнов, Алексей Фомин и Алексей Ясаков (по 7,75%), Виктор Саначев (1,26%), миноритарии (1,96%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1,26 млрд рублей (483-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 0,81 млрд, обязательства перед населением — 0,70 млрд.