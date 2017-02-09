ЦБ установил официальные курсы валют на 10 февраля. Курс доллара понизился на 48,94 копейки, составив 59,0235 рубля (59,5129 рубля на 9 февраля). Курс евро уменьшился на 42,14 копейки до 63,0253 рубля (63,4467 рубля на 9 февраля).

Рубль сохраняет сдержанный оптимизм и пытается разменять уровень 59 в паре с долларом, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, поддержку национальной валюте оказывают нейтральный внешний фон, восстановление нефтяных цен, а также вчерашние размещения ОФЗ и депозитный аукцион ЦБ.

«В краткосрочной перспективе картина рынка вряд ли существенно изменится, ожидаемый краткосрочный диапазон пары USD/RUB — 58,5/7—59,5. До конца текущей недели новостной фон останется достаточно скудным и вряд ли «раскачает» рынок», — прогнозирует эксперт.

Между тем предстоящая неделя, отмечает он, должна быть куда более насыщенной: статистики будет больше, выйдет отчет ОПЕК, дважды выступит глава ФРС, и начнется февральский налоговый период.

Рубль продолжает умеренно укрепляться благодаря притоку спекулятивных денег, замечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «Ситуация на рынке такова, что дефицита рублевой ликвидности нет, но приток спекулятивных денег, в том числе в рамках carry trade, дает возможность роста», — комментирует банкир.

С другой стороны, замечает он, это усиливает волатильность, поэтому о точных отметках и прогнозах говорить не приходится. «В ближайшее время рубль продолжит торговаться в диапазоне 58—61,5 к доллару. Кратковременное пробитие этих уровней возможно, но для закрепления потребуется серьезное изменение расстановки сил на рынке», — считает Люшин.

Смена тенденции укрепления российской валюты может произойти с началом нового импульса роста в индексе доллара, даже несмотря на стабильную нефть, добавляет аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов.