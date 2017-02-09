Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов ожидает роста экономики РФ в 2017 году на уровне 1,7—2%. Такой прогноз он озвучил в рамках рабочей поездки в Алтайский край.



«Мы ждем, что экономика будет расти в этом году и рост будет несколько выше ожиданий. Я думаю, что он будет где-то от 1,7% до 2%. Рост связан с тем, что будет некоторый отскок от этой ситуации — по достаточно жесткому подавлению инфляции и достаточно низкого платежного спроса прошлого года», — сказал Задорнов.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР ранее заявлял, что рост в 2017-м будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во втором полугодии рост превысит 2%, и это означает, что в первом полугодии 2017-го рост ВВП будет выше 1%. Глава Минфина РФ Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017-м может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1—1,2%.

Также, по словам Задорнова, в этом году прогнозируется снижение инфляции. «Если бы правительство и Центробанк не начали скупку валюты, то был бы уверен, что она будет не выше 4%», — отметил он.

«При новом механизме мы в этом году инфляцию должны в 4,5% уложить. Особенно потому, что мы сейчас видим, что индексация тарифов железнодорожных, газа, ЖКХ пошла в этом году по инфляции в минус, за исключением отдельных моментов», — резюмировал глава ВТБ 24.