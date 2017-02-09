Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ООО «Балтийский торговый дом» о взыскании с Балтийского Банка 7,8 млрд рублей убытков, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 25 ноября 2016 года отклонил соответствующее заявление ООО «Балтийский торговый дом». Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, бывших совладельцев банка Андрея Исаева и Олега Шигаева, Центральный банк РФ и Агентство по страхованию вкладов. Решение первой инстанции заявитель обжаловал в апелляции.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре 2016 года направил на новое рассмотрение вопрос о принятии заявления ООО «Балтийский торговый дом» о признании банкротом бывшего совладельца и президента Балтийского Банка Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей.

Апелляция по жалобе ООО «Балтийский торговый дом» отменила определение первой инстанции об отказе в принятии заявления о признании банкротом Шигаева. Суд первой инстанции посчитал, что на дату подачи заявления о банкротстве у Шигаева отсутствовала задолженность перед заявителем.

В производстве арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти находится на рассмотрении заявление ООО «Центр технологий лизинга» о банкротстве Шигаева.

Ранее арбитраж прекратил производство по заявлению Балтийского Банка о признании банкротом его экс-президента.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрения кредита в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства». Шигаеву заочно предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Бывший глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года.

Банк России в августе 2014 года принял решение о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению Балтийского Банка (санатором стал Альфа-Банк. — Прим. Банки.ру).

