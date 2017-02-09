Экономические сектора, которые выиграли от снижения курса рубля, активнее развиваются. Об этом в интервью ТАСС сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что для модернизации производства необходим крепкий рубль.

В целом основные риски в экономическом развитии глава ЦБ связывает со скоростью изменений в структуре экономики. «Мы видим тенденции к импортозамещению, росту экспорта и начавшуюся структурную перестройку. Те сектора, которые выиграли от снижения курса рубля, активнее развиваются», — заявила Набиуллина.

Темпы структурных изменений, по ее словам, зависят от общей политики правительства по улучшению инвестиционного климата и от действенности специальных решений по поддержке отдельных секторов. В качестве примера эффективности председатель Банка России назвала программы поддержки ипотечного кредитования, а также сельского хозяйства.

Вместе с тем глава финрегулятора обратила внимание на то, что процессы импортозамещения и выхода на внешние рынки сдерживаются необходимостью модернизации производства. Для этого, добавила она, требуются финансовые вложения, которые не все предприятия сейчас готовы сделать. «Кроме того, модернизация, как правило, требует покупки импортного оборудования, потому что отечественных аналогов часто нет. В этом отношении крепкий рубль — помощник в модернизации», — подчеркнула Набиуллина.

Для устойчивого роста необходимо, подчеркнула она, чтобы экономика действительно прошла через структурную перестройку. «Поэтому очень важно при первых признаках улучшения внешних условий не начать воспроизводить старую модель, которая привела нас к тем сложностям, которые мы испытываем», — предупреждает глава Банка России.